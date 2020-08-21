В День восстановления независимости задержали 41 пьяного водителя

Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что двое задержанных сели за руль в состоянии наркотического опьянения, а остальные находились под воздействием алкогольных напитков.

По предварительным данным, ДТП с участием пьяных водителей не произошло.

Год назад 20 августа власти выявили 27 нетрезвых водителей за рулем.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.