В датском порту нашли тело моряка из Эстонии

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Вчера во второй половине дня в порту города Скаген в Дании в воде был обнаружен труп мужчины. Сегодня полиция подтвердила, что речь идет о 52-летнем моряке из Эстонии.