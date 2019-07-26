26.07.2019, 15:11

В датском порту нашли тело моряка из Эстонии

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rus.delfi.ee
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В датском порту нашли тело моряка из Эстонии
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Вчера во второй половине дня в порту города Скаген в Дании в воде был обнаружен труп мужчины. Сегодня полиция подтвердила, что речь идет о 52-летнем моряке из Эстонии.

Судно, на котором работал мужчина, было пришвартовано неподалеку.

В 14:55 прибывший на место врач контрастировал смерть.

В среду поздно вечером мужчина возвращался из города. Полиция считает, что речь идет о несчастном случае и мужчина сам упал в воду. Точные причины определит вскрытие.

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