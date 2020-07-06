06.07.2020, 11:42

В Чудском озере утонул мужчина

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Peipsi järv septembris
Peipsi järv septembrisFoto: Anni Õnneleid

5 июля в 16:46 в Ида-Вирумаа, в волости Алутагузе, в деревне Уускюла вытащили из Чудского озера труп 51-летнего мужчины.

По первоначальным данным, погибший перед купанием употреблял алкоголь.

Тело отправили на судебно-медицинское вскрытие.

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