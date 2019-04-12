12.04.2019, 12:38

В четверг вечером пьяный мужчина сделал центру Viru бомбовое предупреждение

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Tallink City Hotel pommiähvardus
Foto on illustreerivFoto: Madis Veltman

В четверг около десяти часов вечера в Центр тревоги поступил звонок, во время которого мужчина сообщил о бомбе в торговом центре Viru.

Полицейские с собаками и саперы проверили центр, но взрывного устройства не обнаружили. В то же самое время полиция установила личность звонившего. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, сделавший звонок, был задержан и доставлен в участок.

Бомбовое предупреждение не было связано с серией звонков с сообщениями о бомбах, которые поступили в столичные торговые центры в конце марта.

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