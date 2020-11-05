В цепной аварии в Пирита пострадал трехмесячный ребенок

ДТП произошло в среду в 13:53 на пирита теэ, около автобусной остановки Мялестусвялья. 49-летняя женщина на Toyota RAV4 врезалась сзади в остановившийся BMW 530, которым управлял 56-летний мужчина. В результате столкновения BMW отбросило в стоявший впереди Volvo XC90, за рулем которого была 37-летняя женщина.

В результате столкновения пострадали два пассажира Volvo: в Ида-Таллиннскую центральную больницу доставили 24-летнюю женщину, а 3-месячного мальчика — в Таллиннскую детскую больницу.