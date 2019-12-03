03.12.2019, 08:31

В центре Таллиннна автомобиль сбил на пешеходном переходе пожилую женщину


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В центре Таллиннна автомобиль сбил на пешеходном переходе пожилую женщину
Foto: Raigo Pajula

Вчера утром в центре Таллинна 79-летняя женщина, переходившая дорогу, получила удар от легкового автомобиля.

По предварительным данным, в 11:01 возле Пярну мнт, 107 женщина пересекала дорогу бегом по пешеходному переходу и получила удар от легкового автомобиля Opel Astra, которым управлял 49-летний мужчина.

Пострадавшую доставили в больницу.

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