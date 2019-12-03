В центре Таллиннна автомобиль сбил на пешеходном переходе пожилую женщину

По предварительным данным, в 11:01 возле Пярну мнт, 107 женщина пересекала дорогу бегом по пешеходному переходу и получила удар от легкового автомобиля Opel Astra, которым управлял 49-летний мужчина.

Пострадавшую доставили в больницу.