03.12.2019, 08:31
В центре Таллиннна автомобиль сбил на пешеходном переходе пожилую женщину
Вчера утром в центре Таллинна 79-летняя женщина, переходившая дорогу, получила удар от легкового автомобиля.
Вчера утром в центре Таллинна 79-летняя женщина, переходившая дорогу, получила удар от легкового автомобиля.
По предварительным данным, в 11:01 возле Пярну мнт, 107 женщина пересекала дорогу бегом по пешеходному переходу и получила удар от легкового автомобиля Opel Astra, которым управлял 49-летний мужчина.
Пострадавшую доставили в больницу.
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