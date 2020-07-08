08.07.2020, 19:02

В центре Таллинна водителя электросамоката сбила машина


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Elektriline tõukeratasFoto: Rauno Volmar

Сегодня в 14.44 в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал водитель самоката.

Молодой человек на электросамокате двигался по тротуару улицы Лийвалайа и у дома 42 столкнулся с автомобилем VW Jetta.

ДТП произошло, когда водитель VW Jetta, совершавший правый поворот на улицу Ластекоду, не увидел из-за ограниченной видимости приближающегося самокатчика.

Пострадавшего молодого человека скорая помощь доставила в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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