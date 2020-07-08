В центре Таллинна водителя электросамоката сбила машина

Молодой человек на электросамокате двигался по тротуару улицы Лийвалайа и у дома 42 столкнулся с автомобилем VW Jetta.

ДТП произошло, когда водитель VW Jetta, совершавший правый поворот на улицу Ластекоду, не увидел из-за ограниченной видимости приближающегося самокатчика.

Пострадавшего молодого человека скорая помощь доставила в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Kella 14:44 ajal sõitis noormees Tallinnas Liivalaia tn 42 maja juures elektritõukerattaga ette VW Jettale. Kiirabi toimetas ta Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Ole tõuksiga sõites ettevaatlik ja arvesta, et teistel on lihtne sind mitte märgata. Ka kiiver on tõuksimisel abiks. #PõhjaP pic.twitter.com/blWhv2v6wl — Politsei (@Politsei) July 8, 2020