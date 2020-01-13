В центре Таллинна водитель BMW спровоцировал аварию и сбежал

По данным полиции, в 12:14 на перекрестке улиц Тоомпуйестеэ и Эндла автомобиль Audi Q7, которым управлял 42-летний мужчина, столкнулся с ехавшей на запрещающий сигнал светофора автомашиной BMW 530D, пишет rus.err.ee.

В результате столкновения BMW вылетел на тротуар, где врезался в мусорную урну. После этого водитель BMW покинул место происшествия.

Водителя Audi доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.