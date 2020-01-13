13.01.2020, 09:00
В центре Таллинна водитель BMW спровоцировал аварию и сбежал
Накануне днем в центре Таллинна столкнулись два автомобиля, а предполагаемый виновник аварии покинул место происшествия.
Накануне днем в центре Таллинна столкнулись два автомобиля, а предполагаемый виновник аварии покинул место происшествия.
По данным полиции, в 12:14 на перекрестке улиц Тоомпуйестеэ и Эндла автомобиль Audi Q7, которым управлял 42-летний мужчина, столкнулся с ехавшей на запрещающий сигнал светофора автомашиной BMW 530D, пишет rus.err.ee.
В результате столкновения BMW вылетел на тротуар, где врезался в мусорную урну. После этого водитель BMW покинул место происшествия.
Водителя Audi доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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