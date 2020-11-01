В центре Таллинна в столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека

31 октября в 15:02 возле Нарвского шоссе, 7 в Таллинне произошла авария. По сообщению полиции, 36-летняя женщина на легковом автомобиле Opel Corsa стала перестраиваться во второй полосы на первую и столкнулась с автобусом Man под управлением 52-летнего мужчины.

В результате столкновения упало четыре пассажира автобуса. 32-летней женщине и пятилетнему ребенку медики скорой оказали первую помощь на месте. Двое других пострадавших — 59-летняя женщина и 66-летняя женщина — были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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