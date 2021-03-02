02.03.2021, 18:05
В центре Таллинна Скорая помощь попала в аварию
По словам очевидца, в центре Таллинна на Нарвском шоссе у здания бывшего Почтамта в ДТП попала машина Скорой помощи.
По словам очевидца, в центре Таллинна на Нарвском шоссе у здания бывшего Почтамта в ДТП попала машина Скорой помощи.
В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем Renault.
К счастью, никто не пострадал. Скорая ехала с сигналами тревоги на вызов, но для Renault горел зеленый свет светофора, и он врезался в машину медиков.
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