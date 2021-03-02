02.03.2021, 18:05

В центре Таллинна Скорая помощь попала в аварию


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В центре Таллинна Скорая помощь попала в аварию
Иллюстративное фотоTaavi Sepp

По словам очевидца, в центре Таллинна на Нарвском шоссе у здания бывшего Почтамта в ДТП попала машина Скорой помощи.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем Renault.

К счастью, никто не пострадал. Скорая ехала с сигналами тревоги на вызов, но для Renault горел зеленый свет светофора, и он врезался в машину медиков.

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