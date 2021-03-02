В центре Таллинна Скорая помощь попала в аварию

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем Renault.

К счастью, никто не пострадал. Скорая ехала с сигналами тревоги на вызов, но для Renault горел зеленый свет светофора, и он врезался в машину медиков.