В центре Таллинна сбили велосипедиста

Полиция сообщила в Twitter, что в 15:31 произошла авария в центре Таллинна. Пострадал велосипедист.
ДТП произошло на перекрестке Пронкси-Кундери, где совершавший поворот налево автомобиль Citroen C4 столкнулся с двигавшимся прямо навстречу велосипедистом.
Велосипедиста, 45-летнего мужчину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
За рулем автомобиля был 76-летний мужчина. В полиции подтвердили, что в момент ДТП он был трезв.
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