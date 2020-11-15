В центре Таллинна нетрезвая женщина решила опереться на трамвай и пострадала(6)
Вчера в центре Таллинна пострадала нетрезвая женщина, решившая облокотиться на трамвай.
Вчера в центре Таллинна пострадала нетрезвая женщина, решившая облокотиться на трамвай.
14 ноября в 17:47 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на остановке общественного транспорта Хобуяамаа, где 69-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения решила опереться на трамвай Tatra KT4, которым управляла 44-летняя женщина. Когда трамвай поехал, женщина упала. Прибывшая на место скорая доставила ее в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Точные обстоятельства выясняются.
Также вчера в Таллинне пьяный мужчина упал на автомобиль, а другой пьяный мужчина застрял в дверях автобуса.
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