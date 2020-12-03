03.12.2020, 07:45

В центре Таллинна мужчина попал под трамвай

 (1)
EST
Tramm, buss, jalgratas
Foto on illlustreerivFoto: Rauno Volmar

Вчера в центре Таллинна произошла авария с участием трамвая и пешехода.

02 декабря в 17:11 произошла авария возле Тарту мнт, 63 в Таллинне, где управляемый 42-летним мужчиной трамвай столкнулся с пешеходом, 47-летним мучжиной, который, поравнявшись с трамваем, упал на него.

Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Читайте также: