В центре Таллинна мужчина попал под трамвай

Вчера в центре Таллинна произошла авария с участием трамвая и пешехода.
02 декабря в 17:11 произошла авария возле Тарту мнт, 63 в Таллинне, где управляемый 42-летним мужчиной трамвай столкнулся с пешеходом, 47-летним мучжиной, который, поравнявшись с трамваем, упал на него.
Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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