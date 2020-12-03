В центре Таллинна мужчина попал под трамвай

Вчера в центре Таллинна произошла авария с участием трамвая и пешехода.
02 декабря в 17:11 произошла авария возле Тарту мнт, 63 в Таллинне, где управляемый 42-летним мужчиной трамвай столкнулся с пешеходом, 47-летним мучжиной, который, поравнявшись с трамваем, упал на него.
Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
Коллекционные издания Cyberpunk 2077 начали рассылать заранее
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
"Урод и нелюдь": что из себя представляет новый адвокат Ефремова