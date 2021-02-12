12.02.2021, 12:45
В центре Таллинна мужчина напал на работника скорой помощи
В четверг, 11 февраля, в полицию сообщили об инциденте в центре Таллинна.
В четверг, 11 февраля, в полицию сообщили об инциденте в центре Таллинна.
В районе Кесклинн на улице Рави упавший 44-летний мужчина напал на работника прибывшей к нему на помощь бригады скорой помощи.
Мужчину доставили в больницу, откуда он позднее сбежал.
Обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
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