В центре Таллинна мужчина напал на работника скорой помощи

В четверг, 11 февраля, в полицию сообщили об инциденте в центре Таллинна.
В районе Кесклинн на улице Рави упавший 44-летний мужчина напал на работника прибывшей к нему на помощь бригады скорой помощи.
Мужчину доставили в больницу, откуда он позднее сбежал.
Обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
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