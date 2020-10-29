Вчера в центре Таллинна автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.
Авария произошла 28 октября в 23:18 на перекрестке улиц Ахтри и Хобуяамаа. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla под управлением 74-летнего мужчины на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 25-летнюю женщину.
Женщину доставили в Севро-Эстонскую региональную больницу.
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