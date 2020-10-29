29.10.2020, 07:19

В центре Таллинна автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

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Avarii Endla tänaval 21.09.2020
Pilt on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

Вчера в центре Таллинна автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

Авария произошла 28 октября в 23:18 на перекрестке улиц Ахтри и Хобуяамаа. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla под управлением 74-летнего мужчины на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 25-летнюю женщину.

Женщину доставили в Севро-Эстонскую региональную больницу.

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