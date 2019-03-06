06.03.2019, 07:20

В центре Таллинна автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика


rus.delfi.ee
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В центре Таллинна автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика
Foto: Taavi Sepp

Вчера вечером на пешеходном переходе на улице Гонсиори в Таллинне автомобиль сбил 7-летнего мальчика.

Авария произошла в 19:01, когда 22-летний мужчина на легковом автомобиле Seat Cordoba сбил на регулируемом пешеходном переходе семилетнего мальчика, переходившего дорогу.

По имеющейся информации автомобиль выехал на переход на запрещающий движение свет. Пострадавший был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

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