В центре Таллинна автомобиль сбил мужчину на электросамокате

Сегодня в центра Таллинна автомобиль сбил электросамкат.
В субботу в 15:33 полиция получила сообщение о том, что на улице Лийвалайа в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и электросамокат. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Škoda, поворачивая на парковку, не уступил дорогу ехавшему прямо электросамокату и произошло столкновением.
Ехавший на электросамокате 28-летний мужчина был доставлен в больницу.
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