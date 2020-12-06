В центра Таллинна автомобиль сбил мужчину на электросамокате

В субботу в 15:33 полиция получила сообщение о том, что на улице Лийвалайа в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и электросамокат. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Škoda, поворачивая на парковку, не уступил дорогу ехавшему прямо электросамокату и произошло столкновением.

Ехавший на электросамокате 28-летний мужчина был доставлен в больницу.

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