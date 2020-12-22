В Беларуси задержан признанный виновным в покушении на убийство гражданин Эстонии

Мужчина был задержан 15 декабря по запросу Интерпола, передает МВД Республики Беларусь.

"Можем подтвердить, что в Витебской области был задержан находившийся в розыске Тармо Лаази", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Виктория Корпан.

Ту же информацию подтвердили и в Государственной прокуратуре.

"Да, действительно, он был объявлен Эстонией в розыск. В настоящее время готовится ходатайство о его экстрадиции в Эстонию", — сказала пресс-секретарь Госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

Белорусское МВД опубликовало в социальных сетях видео допроса Лаази, на котором тот на русском языке говорит, почему эстонские правоохранители объявили его в розыск.

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