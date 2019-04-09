В бассейне Viimsi ушла под воду 3-летняя девочка. Ребенка спасли посетительница и работник центра

Родители ребенка пошли в сауну, и 3-летний ребенок остался с братом. Несчастный случай произошел всего за несколько десятков секунд, когда ребенок исчез из поля зрения старшего брата. На видеозаписях водного центра видно, как брат сразу после исчезновения сестры начинает ее искать, но безрезультатно.

По данному случаю полиция не начала уголовное производство, потому что при проверке собранной за прошедшие дни информации стало ясно, что это был несчастный случай.

Ребенок пробыл под водой без сознания минуту, пока внимательная посетительница водного центра не заметила нуждающегося в помощи ребенка. Женщина отреагировала немедленно и вытащила ребенка из воды. Водные спасатели сразу начали оживлять находившегося без сознания ребенка и смогли привести его в чувство. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, и к сегодняшнему дню он дома и здоров