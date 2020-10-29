В бассейн морской школы в Пыхья-Таллинне протек хлор. Людей эвакуировали

"В морской школе Reval 25 человек было в бассейне в тот момент, когда там возникла утечка хлора", — сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.

Всех людей эвакуировали.

Сейчас занимаются устранением утечки. Также держат закрытыми двери и окна здания.

Из 25 человек два почувствовали себя плохо, и скорая помощь проверяет состояние их здоровья.

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