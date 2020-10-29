29.10.2020, 12:13
В бассейн морской школы в Пыхья-Таллинне протек хлор. Людей эвакуировали
Сегодня раньше полудня в бассейне морской школы Reval в Пыхья-Таллинне произошла утечка хлора, из-за чего эвакуировали 25 человек.
Сегодня раньше полудня в бассейне морской школы Reval в Пыхья-Таллинне произошла утечка хлора, из-за чего эвакуировали 25 человек.
"В морской школе Reval 25 человек было в бассейне в тот момент, когда там возникла утечка хлора", — сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.
Всех людей эвакуировали.
Сейчас занимаются устранением утечки. Также держат закрытыми двери и окна здания.
Из 25 человек два почувствовали себя плохо, и скорая помощь проверяет состояние их здоровья.
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