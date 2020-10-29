В бассейн морской школы в Пыхья-Таллинне протек хлор. Два человека доставлены в больницу

"Сегодня в 11:38 Центр тревоги получил сообщение, что в бассейне морской школы Reval возникла утечка хлора", — сказала Delfi руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Лийна Валнер.

В момент возникновения утечки в бассейне находилось 25 человек, их всех эвакуировали. 22 человека были осмотрены скорой помощью, из них двух доставили в больницу для осмотра.

К 13:22 служба специальной химии Спасательного департамента закончила проверку. Работу начали техники обслуживания систем бассейна.

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