В бассейн морской школы в Пыхья-Таллинне протек хлор. Два человека доставлены в больницу(3)
Сегодня раньше полудня в бассейне морской школы Reval в Пыхья-Таллинне произошла утечка хлора. Два человека были доставлены в больницу.
Сегодня раньше полудня в бассейне морской школы Reval в Пыхья-Таллинне произошла утечка хлора. Два человека были доставлены в больницу.
"Сегодня в 11:38 Центр тревоги получил сообщение, что в бассейне морской школы Reval возникла утечка хлора", — сказала Delfi руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Лийна Валнер.
В момент возникновения утечки в бассейне находилось 25 человек, их всех эвакуировали. 22 человека были осмотрены скорой помощью, из них двух доставили в больницу для осмотра.
К 13:22 служба специальной химии Спасательного департамента закончила проверку. Работу начали техники обслуживания систем бассейна.
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