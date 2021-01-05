В автобусе Таллинн-Курессааре пьяный мужчина угрожал ножом случайной пассажирке

Полиция задержала 56-летнего гражданина Латвии, который был сильно пьян. Он угрожал ножом женщине, которую не знал.
Полиция поблагодарила водителя автобуса, благодаря действиям которого мужчину удалось выпроводить из автобуса на заправке в Лихула. На улице водитель воспользовался перечным спреем, так как мужчина продолжал вести себя агрессивно в отношении других.
Задержанному оказали первую помощь, чтобы смягчить раздражение от перечного газа, и доставили в участок. Точные детали инцидента выяснит следствие.
После задержания буянившего мужчины автобус проследовал дальше в Курессааре.
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