В автобусе Таллинн-Курессааре пьяный мужчина угрожал ножом случайной пассажирке

Полиция задержала 56-летнего гражданина Латвии, который был сильно пьян. Он угрожал ножом женщине, которую не знал.

Полиция поблагодарила водителя автобуса, благодаря действиям которого мужчину удалось выпроводить из автобуса на заправке в Лихула. На улице водитель воспользовался перечным спреем, так как мужчина продолжал вести себя агрессивно в отношении других.

Задержанному оказали первую помощь, чтобы смягчить раздражение от перечного газа, и доставили в участок. Точные детали инцидента выяснит следствие.

После задержания буянившего мужчины автобус проследовал дальше в Курессааре.