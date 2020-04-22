22.04.2020, 12:18
В Австрии найден мертвым дальнобойщик из Эстонии. Его тело пролежало в кабине несколько дней(1)
Вчера в Австрии в кабине грузового автомобиля, остановившегося на отдых у скоростной магистрали, было найден тело мужчины из Эстонии.
Вчера в Австрии в кабине грузового автомобиля, остановившегося на отдых у скоростной магистрали, было найден тело мужчины из Эстонии.
По предварительным данным, мужчина умер несколько дней назад. Тело было извлечено из кабины спасателями при жестком соблюдении мер предосторожности, пишет BVZ.at. Спасатели использовали маски и защитную одежду.
Причины смерти эстонца пока неизвестны. Расследованием случая занимается местная полиция.
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