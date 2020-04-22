В Австрии найден мертвым дальнобойщик из Эстонии. Его тело пролежало в кабине несколько дней

По предварительным данным, мужчина умер несколько дней назад. Тело было извлечено из кабины спасателями при жестком соблюдении мер предосторожности, пишет BVZ.at. Спасатели использовали маски и защитную одежду.

Причины смерти эстонца пока неизвестны. Расследованием случая занимается местная полиция.

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