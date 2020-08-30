В августе участились кражи катализаторов с автомобилей. Как защитить свое имущество?
За неделю с трех автомобилей в Тарту и с одного в Таллинне были украдены катализаторы. Прокуратура начала расследование, пока никто подозреваемым не признан.
За неделю с трех автомобилей в Тарту и с одного в Таллинне были украдены катализаторы. Прокуратура начала расследование, пока никто подозреваемым не признан.
14 августа в Тарту на улице Анне был снят катализатор с автомобиля Mazda. Через два дня тартуская полиция получила сообщения еще о двух кражах катализаторов: на той же улице данное устройство украли с Honda (ущерб 800 евро); на улице Лепа катализатора лишился Volvo, причем вместе с лямбда-датчиком (ущерб 1526 евро).
21 августа полиция зафиксировала кражу катализатора в Таллинне: в Мустамяэ его сняли с Volvo на улице Кадака (ущерб 1000 евро).
"По факту этих краж идет расследование, на данный момент никто еще подозреваемым не признан", — сказала изданию Kasulik.ee пресс-секретарь прокуратуры Мария Гоньяк.
"Для того, чтобы обеспечить сохранность своего имущества, советуем парковать свою машину в освещенном месте, где есть оживленное людское движение — как известно, преступники "работают" скрытно и в тех местах, где риск попасться минимальный. Если есть возможность, следует ставить машину подальше от чужих глаз — в гараж или на охраняемую парковку. Если вы заметили, что на какой-то парковке или у стоящего автомобиля орудуют некие сомнительные личности, или если вы услышали из автомобиля подозрительные звуки, то дайте оперативно об этом знать полиции по телефону 112", — советует Гоньяк.
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