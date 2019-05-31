31.05.2019, 07:50

В аварии в Таллинне пострадал молодой мопедист


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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

Вчера незадолго до 17 часов произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнамяэ теэ и Клоостриметса теэ.

17-летний молодой человек выехал на мопеде CPI Popcorn перед автомобилем BMW 520D, которым управлял 61-летний мужчина.

Мопедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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