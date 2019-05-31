В аварии в Таллинне пострадал молодой мопедист

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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman

Вчера незадолго до 17 часов произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнамяэ теэ и Клоостриметса теэ.