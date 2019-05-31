31.05.2019, 07:50
В аварии в Таллинне пострадал молодой мопедист
Вчера незадолго до 17 часов произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнамяэ теэ и Клоостриметса теэ.
Вчера незадолго до 17 часов произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнамяэ теэ и Клоостриметса теэ.
17-летний молодой человек выехал на мопеде CPI Popcorn перед автомобилем BMW 520D, которым управлял 61-летний мужчина.
Мопедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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