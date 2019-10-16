В аварии в Маарду пострадала женщина. Полиция просит помощи свидетелей

Сегодня, 16 октября, примерно в 10.15 произошло ДТП в городе Маарду у дома по адресу Кеемикуте, 25. Автомобиль Opel, за рулем которого был 55-летний мужчина, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 85-летнюю женщину.
Пострадавшую доставили в больницу. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.
Для выяснения всех обстоятельств просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.
В этом году в Таллинне и Харьюмаа с участием пешеходов произошло 157 ДТП, в которых погибло три пешехода и пострадало 163 пешехода. В прошлом году за тот же период в 134 ДТП погибло также три пешехода, пострадало 134 пешехода.
Они ехали на встречу, чтобы убить ее: о расправе над Каторгиной
"Убийца" девочки из Саратова признался, зачем это сделал
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино
Прощай, вставная челюсть. Ученые совершили прорыв