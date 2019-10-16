В аварии в Маарду пострадала женщина. Полиция просит помощи свидетелей

Пострадавшую доставили в больницу. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.

Для выяснения всех обстоятельств просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году в Таллинне и Харьюмаа с участием пешеходов произошло 157 ДТП, в которых погибло три пешехода и пострадало 163 пешехода. В прошлом году за тот же период в 134 ДТП погибло также три пешехода, пострадало 134 пешехода.