15.03.2021, 08:00
В аварии в Маарду пострадал 18-летний молодой человек
В воскресенье в Маарду пострадал молодой парень.
В воскресенье в Маарду пострадал молодой парень.
Вчера в 14:32 произошла авария возле Ринги, 13 в Маарду, где водитель легкового автомобиля Audi A4 не справился управлением, в результате чего транспортное средство выехало с дороги в зеленую зону и перевернулось на крышу. Кто находился на рулем авто, пока неизвестно.
С места происшествия в Ида-Таллиннскую центральную больницу доставили 18-летнего молодого человека.
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