14.04.2020, 09:30
В аварии с участием велосипеда пострадала трехлетняя девочка
Вчера в Кохила произошла авария с участием велосипедиста, в результате которой пострадал ребенок.
Вчера в Кохила произошла авария с участием велосипедиста, в результате которой пострадал ребенок.
В 16:43 возле Йыэ, 5 в Кохила у велосипеда, управляемого 42-летним мужчиной, по неизвестной причине заблокировалось переднее колесо и он упал.
На багажнике транспортного средства было установлено детское кресло, в котором сидела трехлетняя девочка. В результате падения она пострадала и была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.
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