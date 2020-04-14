14.04.2020, 09:30

В аварии с участием велосипеда пострадала трехлетняя девочка

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Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Kiirabiauto teel haiglasse (pilt on illustratiivne).Foto: Andres Putting

Вчера в Кохила произошла авария с участием велосипедиста, в результате которой пострадал ребенок.

В 16:43 возле Йыэ, 5 в Кохила у велосипеда, управляемого 42-летним мужчиной, по неизвестной причине заблокировалось переднее колесо и он упал.

На багажнике транспортного средства было установлено детское кресло, в котором сидела трехлетняя девочка. В результате падения она пострадала и была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

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