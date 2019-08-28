В аварии с участием трех машин пострадал мотоциклист. Полиция ищет свидетелей
Сегодня в 16.01 в Таллинне на перекрестке бульвара Кадака и ул. Таммепярья произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Пострадал 36-летний мотоциклист.
Сегодня в 16.01 в Таллинне на перекрестке бульвара Кадака и ул. Таммепярья произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Пострадал 36-летний мотоциклист.
По предварительным данным, автомобиль Kia, за рулем которого был 46-летний мужчина, двигался по бульвару Кадака и наехал на мотоцикл. После этого мотоцикл столкнулся и с автомобилем Honda, которым управлял 32-летний мужчина.
Пострадавшего доставили в больницу. Свидетелей ДТП, а также людей, имеющих видеозапись этого ДТП, полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.
С участием мотоциклов в этом году произошло 72 ДТП, в которых погибло три человека и пострадало 73 человека.
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