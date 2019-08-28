В аварии с участием трех машин пострадал мотоциклист. Полиция ищет свидетелей

По предварительным данным, автомобиль Kia, за рулем которого был 46-летний мужчина, двигался по бульвару Кадака и наехал на мотоцикл. После этого мотоцикл столкнулся и с автомобилем Honda, которым управлял 32-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в больницу. Свидетелей ДТП, а также людей, имеющих видеозапись этого ДТП, полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

С участием мотоциклов в этом году произошло 72 ДТП, в которых погибло три человека и пострадало 73 человека.