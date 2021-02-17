В аварии с участием трех авто пострадали два человека

По имеющимся данным, вчера в 18:35 на 124 км шоссе Валгла-Уулу в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа двигавшийся по второстепенной дороги легковой автомобиль Peugeot 508 под управлением 32-летнего мужчины врезался в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Nissan Qashqai под управлением 42-летнего мужчины.

В результате столкновения Nissan съехал с дороги, а Peugeot врезался в легковой автомобиль Toyota Hilux, которым управлял 52-летний мужчина.

Прибывшая на место скорая доставила водителей Peugeot и Nissan в Пярнускую больницу. Точные обстоятельства выясняются.

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