В аварии с участием трех авто пострадали два человека
Вчера в Пярнумаа произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали два человека.
Вчера в Пярнумаа произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали два человека.
По имеющимся данным, вчера в 18:35 на 124 км шоссе Валгла-Уулу в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа двигавшийся по второстепенной дороги легковой автомобиль Peugeot 508 под управлением 32-летнего мужчины врезался в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Nissan Qashqai под управлением 42-летнего мужчины.
В результате столкновения Nissan съехал с дороги, а Peugeot врезался в легковой автомобиль Toyota Hilux, которым управлял 52-летний мужчина.
Прибывшая на место скорая доставила водителей Peugeot и Nissan в Пярнускую больницу. Точные обстоятельства выясняются.
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