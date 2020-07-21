В аварии с участием микроавтомобиля пострадала 10-летняя девочка

Авария произошла в 16:59 на 7 км шоссе Тюри-Вяэтс в Ярвамаа, где 56-летняя женщина на микроавтомобиле Ligier XTOO не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство через встречную полосу съехало с дороги в поле.

Пассажирка авто — 10-летняя девочка — была доставлена в больницу.