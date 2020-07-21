21.07.2020, 09:46

В аварии с участием микроавтомобиля пострадала 10-летняя девочка


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas

Вчера в волости Тюри в аварии с участием микроавтомобиля пострадал ребенок.

Авария произошла в 16:59 на 7 км шоссе Тюри-Вяэтс в Ярвамаа, где 56-летняя женщина на микроавтомобиле Ligier XTOO не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство через встречную полосу съехало с дороги в поле.

Пассажирка авто — 10-летняя девочка — была доставлена в больницу.

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