В аварии с участием микроавтомобиля пострадала 10-летняя девочка

Вчера в волости Тюри в аварии с участием микроавтомобиля пострадал ребенок.
Авария произошла в 16:59 на 7 км шоссе Тюри-Вяэтс в Ярвамаа, где 56-летняя женщина на микроавтомобиле Ligier XTOO не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство через встречную полосу съехало с дороги в поле.
Пассажирка авто — 10-летняя девочка — была доставлена в больницу.
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