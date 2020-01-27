27.01.2020, 17:10

В аварии на Ярвевана теэ в новогоднюю ночь пострадали дочь и зять главы M.V.Wool


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В аварии на Ярвевана теэ в новогоднюю ночь пострадали дочь и зять главы M.V.Wool
Фото читателя.

В ночь на 1 января в 23:39 на железнодорожном переезде на Ярвевана теэ произошла авария с участием двух автомобилей. В одной из них были дочь и зять главы рыбного завода M.V.Wool Мати Ветевоола.

"Было очень жутко, когда моя дочь и зять в последний час перед Новым годом попали в тяжелую аварию", — сказал Ветевоол в интервью Postimees. Он добавил, что оба сейчас восстанавливаются после инцидента.

Всего в аварии пострадало восемь человек. ДТП произошло со стороны Пярнуского шоссе. Столкнулись автомобили Mercedes и Volvo.

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