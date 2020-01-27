27.01.2020, 17:10
В аварии на Ярвевана теэ в новогоднюю ночь пострадали дочь и зять главы M.V.Wool
В ночь на 1 января в 23:39 на железнодорожном переезде на Ярвевана теэ произошла авария с участием двух автомобилей. В одной из них были дочь и зять главы рыбного завода M.V.Wool Мати Ветевоола.
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