В аварии на Ярвевана теэ в новогоднюю ночь пострадали дочь и зять главы M.V.Wool

"Было очень жутко, когда моя дочь и зять в последний час перед Новым годом попали в тяжелую аварию", — сказал Ветевоол в интервью Postimees. Он добавил, что оба сейчас восстанавливаются после инцидента.

Всего в аварии пострадало восемь человек. ДТП произошло со стороны Пярнуского шоссе. Столкнулись автомобили Mercedes и Volvo.