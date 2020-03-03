В аварии на шоссе Кейла-Хаапсалу пострадали пять человек, из них трое — дети
Вчера в аварии на шоссе Кейла-Хаапсалу в волости Ляэне-Харьюмаа постарадали пять человек, в том числе трое детей.
Вчера в аварии на шоссе Кейла-Хаапсалу в волости Ляэне-Харьюмаа постарадали пять человек, в том числе трое детей.
Вчера в 06:58 произошла авария на 9 км шоссе Кейла-Хаапсалу в волости Ляэне-Харьюмаа, где 42-летний мужчина на легковом автомобиле Mitsubishi Carisma наехал на двигавшийся в том же направлении легковой автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял 35-летний мужчина.
В результате столкновения оба автомобиля съехали с дороги. Оба водителя были доставлены на скорой в Северо-Эстонскую региональную больницу. Находившихся в Nissan 9-летнего и 11-летнего мальчиков и 7-летнюю девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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