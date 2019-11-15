15.11.2019, 15:43

В аварии на Пярнуском шоссе пострадали пять человек

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EST 2
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Сегодня в 14:10 полиции поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где в столкновении трех машин пострадали пять человек.

По предварительным данным, в волости Мярьямаа столкнулись легковые автомобили BMW и Honda и микроавтобус Citröen. Пострадало пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Движение на месте аварии нарушено.

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